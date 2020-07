Corriere di Torino - La Juventus cerca un terzino: Gosens nel mirino

La Juve ha individuato in Robin Gosens un possibile rinforzo per l’out di sinistra. Potrà osservarlo da vicino nella prossima sfida con l’Atalanta.

Nove reti realizzate in 28 partite di campionato, il tutto condito anche da sei assist. Comunque vada a finire la stagione, Robin Gosens si è già guadagnato di diritto un posto tra i migliori giocatori del torneo. A rendere la sua annata straordinaria non sono stati solo i numeri che parlano di uno degli esterni più prolifici dell’intero panorama europeo, ma anche un'incredibile serie di prestazioni sempre in crescendo.

Gosens è oggi uno dei terzini più completi in circolazione ed è quindi normale che sia finito nel mirino di chi è a caccia da tempo di un giocatore che abbia esattamente le sue caratteristiche: la .

Come riportato dal ‘Corriere di ’, il gruppo bianconero offre realmente poche alternative a sinistra al solo Alex Sandro e per questo motivi portare all’ombra della Mole almeno un terzino, sarà uno dei grandi obiettivi nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Tra i profili studiati c’è proprio quello di Robin Gosens, un giocatore dal rendimento e dall’ottima dote di goal garantiti che ha iniziato ad attrarre su di se l’attenzione di molti. L’esterno tedesco piace molto e sul suo valore ovviamente poco si può discutere, quello che però si sta cercando di capire è se può essere adatto a lavorare nella linea a quattro di Maurizio Sarri.

Da questo punto di vista, la fase di studio si sta intensificando e Juventus- in programma sabato allo Stadium rappresenterà, da questo punto di vista, un’occasione straordinaria per vedere il giocatore da vicino contro avversari di assoluto valore.

Dopo quello che potrebbe assumere i connotati di un vero e proprio test, partirà eventualmente una trattativa sull’asse Torino-Bergamo. I rapporti da ed Atalanta sono eccellenti e i tanti affari degli ultimi anni (gli ultimi in ordine di tempo quelli che hanno avuto per protagonisti Kulusevski e Muratore) lo dimostrano.