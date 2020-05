Gosens meglio di Sanè e Kroos: eletto miglior tedesco all'estero

Uno degli esterni più letali d' e sì, d'Europa, visto e considerando come l' , prima dello stop per coronavirus avesse raggiunto i quarti di . Tra i migliori elementi di Gasperini senza dubbio c'è Robin Gosens , autore di sette reti e sempre più considerato a livello continentale.

Basti pensare che nella giornata odierna Gosens è stato insignito del German Football Ambassador, il premio di miglior tedesco all'estero. Il premio è finito nelle mani dell'atalantino grazie ai voti dei tifosi, riusciti a far superare campioni come Kroos e Sanè . Un elemento che fa capire quanto l'ex Heracles stia diventando uno degli esterni maggiormente ambiti d'Europa.

Gosens, che ha recentemente dichiarato di essere pronto a valutare la possibilità di giocare con l' e non con la , dopo che questa l'aveva convocato per la gara contro l'Italia, annullata per colpa della pandemia, si è detto estasiato del riconoscimento:

"Sono incredibilmente felice per questo premio e lo vedo come una ricompensa per la mia crescita, specialmente in questa stagione. Questo premio è molto speciale per me e mi rende molto orgoglioso perché è stato solo dal pubblico"

"Se poi prevali contro colleghi così famosi, può significare che alcune persone mi considerano importante e apprezzano il modo in cui mi presento come persona e ciò che ottengo sul campo. Ecco perché vedo il premio come motivazione per continuare sullo stesso percorso. Grazie mille a tutti quelli che hanno votato per me, significa tantissimo".