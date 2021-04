Corriere dello Sport - Lamela al Napoli: gli azzurri sono vicini al Coco

Erik Lamela, in scadenza nel 2022 col Tottenham e desideroso di tornare in Italia, può andare al Napoli: i partenopei si sono portati in pole.

Lo sogna il Bologna, per bocca di Walter Sabatini. Lo ha cercato anche il Milan. E per lui si è parlato anche di un possibile ritorno alla Roma. Ma la grande favorita per riportare in Italia Erik Lamela dal Tottenham, secondo il 'Corriere dello Sport', è un'altra: il Napoli.

L'edizione online del quotidiano lancia la bomba: Lamela è vicinissimo agli azzurri. Negli ultimi giorni sono andati in scena contatti molto intensi tra l'entourage del mancino argentino e la dirigenza partenopea. Contatti che, a breve, potrebbero portare alla chiusura.

Lamela, del resto, ha un contratto in scadenza nell'estate del 2022. E dunque, tra qualche mese si preparerà a iniziare la sua ultima stagione con il Tottenham, con la prospettiva di diventare un ambitissimo parametro zero 12 mesi più tardi.

Una situazione che ha evidentemente ingolosito il Napoli, che in questo momento è in pole per assicurarselo. Sempre secondo il 'Corriere dello Sport', la destinazione preferita dl Lamela sarebbe stata la Roma. Ma i giallorossi sono già al completo sulla trequarti, e dunque un suo ritorno nella Capitale è da considerarsi improbabile.

Lamela ha così dato l'ok ai propri agenti per trattare con il Napoli, che già anni fa aveva provato a vestirlo d'azzurro. E le discussioni con il club hanno avuto esiti soddisfacenti. Nella prossima stagione, il Coco può giocare al Maradona.