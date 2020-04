Corriere dello Sport: possibile asse con l'Everton, il Napoli pensa a Kean

C’è anche Moise Kean nel mirino del Napoli. L’ex gioiello della Juventus potrebbe rientrare in una maxi operazione con l’Everton.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere un molto diverso da quello di oggi. La novità più importanti dovrebbero riguardare soprattutto l’attacco, reparto nel quale i nodi da risolvere non mancano.

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un Milik che potrebbe essere in partenza (per lui si è parlato anche dell’interesse della ), e resta in sospeso anche la posizione di Dries Mertens, visto che il suo contratto scadrà al termine della stagione e per lui gli estimatori di certo non mancano.

Per tale motivo, il Napoli si sta guardando attorno alla ricerca di un elemento di spessore che possa andare a rafforzare l’attacco sia dal punto di vista qualitativo che numerico e, tra i profili nel suo mirino c’è anche quello di Moise Kean.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la strada che porta all’ex gioiello della potrebbe essere resa in discesa da una vecchia conoscenza: Carlo Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli, che oggi allena l’Everton, ha individuato in Lozano ed Allan due giocatori ideali per rafforzare la sua squadra.

Kean quindi potrebbe essere inserito in quella che sarebbe una maxi operazione come contropartita tecnica di lusso. L’inserimento del talento classe 2000, vorrebbe ovviamente dire abbattere i costi di un’operazione che sarebbe dai costi estremamente elevati.

L’ex Juventus, ha faticato non poco nella sua prima stagione in , ma nessuno può dubitare delle sue qualità che, unite anche ad una grande voglia di riscatto, potrebbero rappresentare una miscela potentissima.

Tra gli attaccanti nel mirino del Napoli restano comunque anche Luka Jovic del (come Kean è giovanissimo e reduce da una stagione complicata e all’ombra del Vesuvio potrebbe trovare l’ambiente giusto per rilanciarsi) e Sardar Azmoun dello .