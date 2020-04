Ancelotti 'chiama' Allan all'Everton: la chiave può essere Lozano

Carlo Ancelotti insiste per avere Allan all'Everton ed il Napoli potrebbe facilitare l'affare se gli inglesi acquistassero anche Lozano.

L'avventura di Allan al , ormai è chiaro, volge ai titoli di coda. Il futuro del centrocampista brasiliano potrebbe essere in Premier League ed in particolare all'.

Carlo Ancelotti infatti non ha mai dimenticato Allan e sta spingendo per averlo a sua disposizione anche a . Allan d'altronde, come detto, non è più incedibile.

Il Napoli secondo 'France Football' davanti a un'offerta da 40 milioni di euro si siederebbe intorno a un tavolo. La chiave per sbloccare l'affare però potrebbe essere un'altra: Hirving Lozano.

Altre squadre

Se l' accettasse di acquistare anche il messicano, infatti, la posizione del Napoli su Allan potrebbe ammorbidirsi ulteriormente.

L'ex in azzurro non è riuscito a sfondare ed a volerlo fortemente a Napoli era stato proprio Ancelotti. Ecco perché quella di un suo trasferimento all'Everton sembra più di un'idea.