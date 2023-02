Correa esce prima del check del VAR: goal confermato, esultanza dalla panchina

Goal annullato all'argentino, che viene sostituito subito dopo. Poi il check del VAR: Lahoz assegna la rete, grande esultanza in panchina.

Ai tempi del VAR può succede di tutto. Anche un goal festeggiato dopo una sostituzione, quando lo stesso sembrava essere stato annullato. Accade a Madrid, nel match tra l'Atletico e il Getafe, valido per il ventunesimo turno della Liga 2022/2023.

Siamo al Wanda Metropolitano, con l'Atletico in attacco. Dopo una conclusione di Lemar, respinta dal portiere del Getafe, Soria, Correa conclude a rete battendo l'estremo difensore ospite. Lahoz annulla e Simeone, tecnico dei Colchoneros, richiama in panchina l'argentino, al pari dello stesso Lemar.

Conclusi i cambi, Lahoz parla con la sala VAR per valutare la posizione di Correa. Attesa in panchina per l'attaccante, prima del responso: goal regolare, con tutto l'Atletico che dal campo si fionda fuori dal rettangolo di gioco per abbracciare il compagno.

Non si tratta comunque di una prima volta: in Serie A, nel dicembre 2021, Gabbiadini vide il 3-0 nel Derby contro il Genoa annullato.

Venne subito sostituito, per poi esultare in seguito alla revisione, che portò alla conferma della realizzazione regolare. Anche se, a fine gara, il goal venne trasformato in autorete di Vanheusden, decisivo nella deviazione che portò al tris della stracittadina.

Una rete, quella di Correa, che non è bastata all'Atletico Madrid: il pari del Getafe è arrivato con il rigore di Unal, che ha spezzato il periodo di sconfitte consecutive (quattro). Ringrazia l'Athletic Bilbao, che riduce la distanza dai Colchoneros e dalla zona Champions League.