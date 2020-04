Coronavirus, in Ucraina 'partite fantasma' per truffare i bookmakers

Un quadrangolare non ufficiale per manipolare le società di scommesse: i truffatori sono anche riusciti a incassare le vincite.

In tempi di pandemia i campionati sono attualmente fermi, ma in alcuni truffatori hanno trovato il modo di guadagnare soldi organizzando un 'quadrangolare fantasma' per ingannare le società di scommesse.

Stando a quanto riferito da 'Agipro', i manipolatori di eventi sportivi avrebbero comunicato ai principali bookmakers tutti i dati di un presunto quadrangolare tra tre squadre di serie inferiori del campionato ucraino: FC Berdanysk, FC Lozovatka, Tavria e Melitopol Cherry.

Tutto pianificato nei minimi dettagli con tanto di profilo Facebook e sito dedicato all'evento: i grandi bookmakers hanno pubblicato regolarmente le quote e i truffatori hanno potuto anche incassare i guadagni prima che l'inganno venisse scoperto, essendo ovviamente già a conoscenza dei risultati da comunicare.

Soltanto in un secondo momento la federazione ucraina ha comunicato che "le gare apparentemente in programma nell’ultimo mese non sono state disputate e sembrano create appositamente da bande che truffano le società di scommesse".

In seguito le indagini hanno rivelato che il sito relativo al quadrangolare fantasma 'Azov Cup' faceva in realtà riferimento alla coppa del comitato calcistico regionale, soltanto con una minima differenza che ha tratto tutti in inganno.