Coronavirus, rinviate 35 gare di Serie C: tutte del girone A e B

Il Coronavirus colpisce ancora il calcio, com'è normale che sia, dopo le molte partite rinviate nell'ultimo fine settimana. Arriva il comunicato ufficiale della Serie C, che informa i tifosi e tutti gli addetti ai lavori del rinvio di ben 35 partite delle prossime settimane, relative al 9° e al 10° turno di ritorno del campionato, tutte riguardanti i gironi A e B.

Questo l'elenco completo delle partite, distribuite in ordine cronologico e suddivise per girone.

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

AREZZO – ROBUR SIENA

GOZZANO - RENATE

PIANESE – LECCO

PISTOIESE - PONTEDERA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

CARPI – GUBBIO

IMOLESE - FERMANA

MODENA – ARZIGNANO V.

RAVENNA - PADOVA

RIMINI – A.J. FANO

SAMBENEDETTESE – CESENA

SUDTIROL – FERALPISALO’

TRIESTINA – REGGIO AUDACE

VIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONA

GIRONE A – 9a GIORNATA – 27 FEBBRAIO 2020

JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI

NOVARA – GIANA ERMINIO

GIRONE B – 10a GIORNATA – 29 FEBBRAIO 2020

ARZIGNANO V. - RAVENNA

GIRONE A – 10a GIORNATA – 1° MARZO 2020

ALESSANDRIA – AREZZO

CARRARESE - NOVARA

GIANA ERMINIO - PISTOIESE

MONZA – PIANESE

OLBIA – GOZZANO

PONTEDERA - COMO

PRO VERCELLI - PRO PATRIA

RENATE - JUVENTUS U23

ROBUR SIENA - PERGOLETTESE

GIRONE B – 10a GIORNATA – 1° MARZO 2020

A.J. FANO - CARPI

CESENA - RIMINI

FERALPISALÒ – IMOLESE

FERMANA – MODENA

GUBBIO - SUDTIROL

PADOVA - TRIESTINA

PIACENZA - VIS PESARO

VIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESE

GIRONE A – 10a GIORNATA – 2 MARZO 2020

LECCO – ALBINOLEFFE

GIRONE B – 10a GIORNATA – 2 MARZO 2020

REGGIO AUDACE – L.R. VICENZA

Decisa però fin da subito anche la data del recupero di queste partite.

"Si comunica che le gare sopracitate, oltre alle gare già rinviate di cui ai Com. Uff. n. 126/DIV del 21.02.2020, Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, relative all’8a , alla 9 a e alla10 a giornata di ritorno del Campionato Serie C, saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. Si precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale".