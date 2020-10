Coronavirus al Palermo: positivi altri 4 calciatori e un membro dello staff

Cresce il focolaio al Palermo: positivi un membro dello staff e 4 calciatori, che si aggiungono ai 9 già in quarantena insieme al tecnico Boscaglia.

In casa prosegue l'emergenza Covid. Ai 10 casi positivi (9 calciatori più il tecnico Boscaglia), come recita la nota diffusa dal club, se ne aggiungono altri 4 e un esponente dello staff.

"Il Palermo comunica che, dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, sono stati individuati altri quattro calciatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus". "Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove calciatori e l'allenatore, già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l'isolamento".

Nello scorso weekend, dopo la notizia delle positività all'interno del gruppo dei siciliani, il match valido per il girone C di Serie C tra il Palermo e la Turris era stato rinviato. In tutto, dunque, al momento il computo è di 13 giocatori in isolamento oltre all'allenatore.