Coronavirus, il calcio olandese chiude di nuovo: gare a porte chiuse

16.000 contagi al giorno in un paese da 17 milioni di abitanti: il Premier Mark Rutte ha ufficializzato che dai prossimi giorni l'Olanda avrà un lockdown parziale di tre settimane. Per questo motivo anche il calcio di Eredivisie, e tutto lo sport dei Paesi Bassi, non avrò pubblico per tutto novembre e l'inizio di dicembre.

In conferenza stampa Rutte ha confermato come le prossime gare sportive dilettantistiche e professionistiche dovranno svolgersi a porte chiuse: questo coinvolge anche la Nazionale di Van Gaal, impegnata martedì in casa contro la Norvegia per strappare il pass di Qatar 2022.

Proprio durante la conferenza di Rutte ha parlato anche Van Gaal, alla vigilia della sfida contro Montenegro, in trasferta. L'ex tecnico di Barcellona e Manchester United è stato duro nei confronti del proprio governo, evidenziando come nel calcio ci siano stati pochi contagi.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli eventi di Eredivisie si potranno giocare al massimo fino alle 18 e non più tardi, senza pubblico almeno fino ai prim di dicembre. Si svolgerà a porte chiuse non solo Olanda-Norvegia, ma anche alcune sfide importanti di Ajax, Feyenoord e PSV.

In Olanda le attività non essenziali dovranno infatti chiudere entro le 18, mentre bar e ristoranti alle 21. Nell'aprile 2020 la federazione calcistica aveva optato per la conclusione della Eredivisie senza un vincitore, a differenza della maggior parte dei tornei europei, ripresi tra primavera e estate dopo lo stop di diverse settimane.

Nel settembre 2020, invece, l'Eredivisie ha ricominciato i propri match, conclusi lo scorso maggio con il successo dell'Ajax. E' stata una stagione al via senza nuove squadre, visto il bocco delle retrocessioni e delle promozioni dalla seconda serie.