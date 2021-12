Corona jr. in campo col Palermo: esordio per il figlio dell'ex idolo di Catania

Alle nuove generazioni il suo nome forse non dirà molto, escludendo i tifosi del Messina, ma chi ha seguito la Serie A 2006/2007, la prima del post Calciopoli, non può aver certo dimenticato l'attaccante Giorgio Corona, bomber degli etnei al primo anno nella massima serie. Ora, prova ad andare oltre il cognome, il figlio Giacomo.

A differenza di Corona senior, che ha fatto la storia del Catania segnando la prima rete in Serie A dei siciliani nel 2006/2007, strappando tre punti essenziali alla prima giornata contro il Cagliari, e ha avuto quattro anni al top al Messina, Giacomo milita nel Palermo.

Giorgio Corona, infatti, lavora in una scuola calcio a Palermo, nel quartiere Borgo Novo, dove ha giocato nelle giovanili, e il figlio Giacomo, attaccante classe 2004, è entrato a far parte dei rosanero fino alla prima squadra, riuscendo ad esordire in Serie C nel sentitissimo match contro il Bari.

Al minuto 87 di Palermo-Bari, gara valida per il 19esimo turno del girone C di Serie C, Corona junior è entrato al posto di De Rose, facendo il suo esordio tra i professionisti. Si tratta di un gigante di 1.95 cm, centravanti desideroso di mettersi in mostra come fece il padre Giorgio.

Quest'ultimo ha giocato in Serie A solamente nel 2006/2007, segnando sette goal con il Catania, senza riuscire a miltare nuovamente nella massima serie e chiudendo anni dopo sempre in città, ma con l'Atletico Catania. Corona sr. si era detto emozionato di vedere il proprio figlio muovere i primi passi, intervistato da 'Lacasadic.com':

"Ho visto Paolo Maldini emozionato per il goal del figlio. Conosco bene queste emozioni perché le vivo con mio figlio Giacomo che oggi gioca nella prima squadra del Palermo. Non sono mai stato ad un suo allenamento perché non lo ritengo necessario, con lui il mio lavoro è solo da un punto di vista mentale. Lavoro in una scuola calcio qui a Palermo nel quartiere che mi ha lanciato dalla terza categoria, Borgo Nuovo".

Attualmente Corona junior è stabilmente calciatore della Primavera del Palermo, ma la prima presenza in Serie C potrebbe portarlo presto ad essere costantemente tra i 'grandi' rosanero. Con i consigli del papà a distanza e la voglia distinguersi a suon di goal.