Cori razzisti contro Juric: settore distinti chiuso per un turno allo Spezia

Il Giudice Sportivo ha chiuso per un turno il settore distinti dello stadio di La Spezia in seguito ai cori razzisti contro Juric.

Dopo i cori razzisti intonati da una parte dello stadio nei confronti di Ivan Juric durante la gara contro il Torino, ecco arrivare la decisione del Giudice Sportivo su quanto avvenuto domenica a La Spezia.

Nel comunicato si sottolinea la gravità e la portata dei fatti, che avrebbero coinvolto gran parte dei tifosi che occupavano il settore distinti.

Da qui la scelta di chiudere l'intero settore dello stadio 'Picco' per un turno. Squalifica che lo Spezia sconterà nel prossimo campionato, di Serie A o di Serie B, in caso di retrocessione.

Lo Spezia infatti giocherà l'ultima giornata fuori casa, più precisamente all'Olimpico di Roma dove affronterà la formazione di Josè Mourinho.

Lo stesso Mourinho, però, non sarà in panchina contro lo Spezia a causa del cartellino giallo rimediato durante l'ultima gara. Il portoghese era diffidato e per lui è quindi scattata la squalifica. L'ennesima di una stagione decisamente travagliata sotto il profilo disciplinare.