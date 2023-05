I tifosi del Siviglia 'alla romana': "Europa League, Imperium nostrum"

Prima della finale, la coreografia dei tifosi spagnoli: le vittorie in numeri romani e la scritta in latino.

Tempo di finale. Tempo di assegnare l'Europa League ad una tra Siviglia e Roma. La squadra che ha più volte conquistato il trofeo, in ben sei occasioni, e una squadra a caccia del primo trionfo in tale competizione, dopo aver conquistato la Conference League del 2022.

Durante la coreografia pre-finale, alla Puskas Arena di Budapest, sono apparse anche le coreografie da parte dei tifosi di Siviglia e Roma. Per il team di Mendilibar, un gigantesco disegno e una scritta che fa il verso proprio alla cultura e alla storia della capitale.

"Imperium Nostrum" la scritta in latino dei tifosi, con l'immagine di un imperatore e le vittorie dell'Europa League indicate con i numeri romani: tutti gli anni delle sei conquiste da parte del Siviglia, in una competizione in cui è diventata rapidamente regina.

MMVI, MMVII, MMXIV, MMIXV, MMXVI ed MMXX, ovvero le vittorie dell'Europa League arrivate nel 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020.

Per i tifosi della Roma, invece, la coreografia 'Figli della Lupa', con una parola situata in ognuno dei tre anelli dei fans giallorossi alla Puskas Arena di Budapest, teatro della finalissima 2022 di Europa League.