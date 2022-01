Coppa Italia: perché Ibrahimovic sarà squalificato contro il Genoa

Dopo aver iniziato alla grande il 2022 con i successi in campionato contro Roma e Venezia, per il Milan cominciano anche gli impegni di Coppa Italia. Alle porte c'è infatti la sfida contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale della manifestazione.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve fare i conti con le solite e numerose assenze, tra infortunati, positivi al Covid e giocatori impegnati in Coppa d'Africa. A questa lunga lista si aggiunge il nome di Zlatan Ibrahimovic, che non potrà prendere parte alla sfida per squalifica.

IBRAHIMOVIC OUT CONTRO IL GENOA: I MOTIVI DELLA SQUALIFICA

Assenza pesante per il Milan che, per ricordare i motivi della squalifica del bomber svedese, deve risalire a circa un anno fa. Era il 26 gennaio 2021, quando i rossoneri persero per 2-1 la sfida contro l'Inter valida per quarti di Coppa Italia.

Quella fu la serata del famoso ed acceso diverbio tra Ibrahimovic e Lukaku, che costò allo svedese il primo dei due gialli rimediati nel corso del match. Un turno di squalifica dunque, che Ibra dovrà scontare nell'edizione di quest'anno e quindi nell'imminente confronto con il Genoa.