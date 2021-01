Coppa Italia, decisa la data del derby Inter-Milan: si gioca il 26 gennaio

Inter e Milan si affronteranno nei quarti di Coppa Italia: è il remake del 2017/18. Anche stavolta senza Gigio Donnarumma, sicuro squalificato.

Ricordate il derby 2017/18, quello deciso da Patrick Cutrone ai tempi supplementari? Era "solo" un - di Coppa . Niente , niente lotta Scudetto. Ma è stata una battaglia bella, lunga, senza esclusione di colpi. Che ora andrà nuovamente in scena sugli schermi milanesi.

Superando per 2-1 la Fiorentina grazie a una rete messa a segno da Lukaku a un passo dai calci di rigore, la formazione di Antonio Conte si è guadagnata la possibilità di disputare la stracittadina. Il primo quarto di finale della 2020/21, così, avrà un fascino unico: Inter contro Milan, nerazzurri contro rossoneri.

Come annunciato dalla Lega , il Derby di Coppa si giocherà in gara unica a San Siro martedì 26 gennaio. Il fischio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.

Così nel famoso derby del dicembre 2017, quello deciso dalla zampata di Cutrone su cross di Suso, anche in questo mancherà Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è stato infatti espulso dalla panchina nel match contro il e, dunque, sarà squalificato almeno per il prossimo turno. Poco più di tre anni fa venne sostituito dal fratello Antonio, peraltro protagonista di un'ottima prestazione; ora toccherà ancora a Ciprian Tatarusanu, decisivo ai rigori contro il Torino.

Ci saranno però tutti gli altri, se nel frattempo non sopraggiungeranno infortuni o assenze di sorta: Lukaku contro Ibrahimovic, Theo Hernandez contro Hakimi, Rafael Leão contro Lautaro Martinez. Due settimane e sarà di nuovo derby, il secondo dopo il 2-1 rossonero in campionato. Via al countdown.