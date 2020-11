Coppa Italia 2020/2021, quarto turno: date, orari e dove vedere le gare in tv e streaming

La Coppa Italia 2020/2021 riparte dal quarto turno eliminatorio: tutte le info su come guardare le gare in tv e streaming.

La Coppa 2020/2021 si avvicina alla sua fase più calda. Il torneo si congeda dal 2020 con le sfide valide per il quarto turno eliminatorio, l’ultimo prima del ritorno in campo delle ‘Big’ della scorsa stagione che è previsto per metà gennaio con gli ottavi di finale.

Saranno otto le gare del quarto turno eliminatorio e vedranno impegnata dieci squadre della e sei di Serie B.

Il programma si aprirà il 24 novembre, proseguirà il 25 e si chiuderà con le sfide del 26.

QUARTO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 25 nov 17.30 - (1) - 25 nov 14.30 - (2) - 25 nov 14.30 - (3) - 25 nov 17.30 - (4) - 25 nov 17.30 - (5) - 26 nov 14.00 -Virtus Entella (6) - 24 nov 14.30 -Monza (7) - 26 nov 17.00 - (8) -

DOVE VEDERE IL QUARTO TURNO DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMING

Saranno cinque le partite trasmesse in diretta , tutte dalla Rai: Udinese-Fiorentina (Rai 2), Sampdoria-Genoa (Rai 2), SPAL-Monza (Rai Sport e Rai Sport HD), Empoli-Brescia (Rai Sport e Rai Sport HD) e Torino-Virtus Entella (Rai Sport e Rai Sport HD).

Per Parma-Cosenza, Bologna-Spezia e Cagliari-Verona, è invece prevista la trasmissione in su RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta tutta la programmazione offerta dalla Rai su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.