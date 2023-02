Coppa del Re in esclusiva su Telelombardia: c'è anche Real Madrid-Barcellona

La fase finale della Coppa del Re verrà trasmessa in esclusiva da Telelombardia e tv collegate, tra le sfide in programma anche il Clasico.

La Coppa del Re sbarca in Italia. La fase finale della competizione verrà trasmessa anche nel nostro Paese, in chiaro. Ad acquistare i diritti è stata infatti l'emittente Telelombardia e le televisioni collegate.

Tra le gare che verranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l'Italia c'è anche il Clasico tra Real Madrid e Barcellona con gare di andata e ritorno.

Oltre al Clasico sarà possibile vedere su Telelombardia, rigorosamente in chiaro, pure Osasuna-Athletic Bilbao e ovviamente la finale in programma il prossimo 6 maggio.