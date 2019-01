Coppa del Re: il Girona di Doumbia elimina l'Atletico Madrid

Atletico Madrid eliminato a sorpresa dalla Coppa del Re: 3-3 in casa contro il Girona dopo l'1-1 dell'andata. Goal decisivo dell'ex Roma Doumbia.

Sopresa negli ottavi di finale di Coppa del Re. Dopo aver pareggiato per 1-1 la gara di andata fuori casa, l'Atletico Madrid è stato eliminato dalla competizione pareggiando per 3-3 contro il Girona al Wanda Metropolitano.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Il goal decisivo per la qualificazione di Stuani (a segno anche stasera) e compagni è stato firmato nella ripresa, precisamente all'88' minuto, da parte dell'ex Roma Doumbia.

L'articolo prosegue qui sotto

FINAL | 3-3 | El Girona empata al Wanda i aconsegueix una classificació històrica per a 1/4 de la Copa.#AtletiGirona #CopadelRei pic.twitter.com/gl2qoXW23T — Girona FC (@GironaFC) 16 gennaio 2019

Una segnatura che ha reso vano sia il momentaneo 2-2 firmato da Correa che il 3-2 firmato all'84' minuto da parte di Griezmann.

Il Girona è una vera e propria bestia nera per Simeone: da quando la squadra è salita in Prima Divisione sono arrivati cinque pareggi per i Colchoneros. Insieme a Maiorca e Racing Santander sono le uniche squadre che con El Cholo alla guida i biancorossi non sono mai riusciti a sconfiggere.