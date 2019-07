Copa America, l'arbitro spiega l'espulsione di Messi: "Duro colpo all'avversario"

La rissa tra Lionel Messi e Gary Medel ha fatto discutere durante la sfida di Copa America tra Argentina e Cile, l'arbitro spiega le espulsioni.

Una Copa America terminata nel peggiore dei modi per Lionel Messi, espulso durante il match della sua contro il dopo la rissa con Gary Medel. L'arbitro del match ha fornito successivamente la spiegazione dei due cartellini rossi.

Il paraguaiano Mario Diaz de Vivar ha motivato la decisione nel referto: secondo il fischietto sudamericano la Pulce ha dato "un duro colpo con la spalla all'avversario", andando ad "affrontare l'avversario in un episodio accaduto quando la palla non era più in gioco, dandogli un forte colpo con la spalla".

Una scintilla accesa dall'ex Medel, che è stato invece punito per "aver colpito brutalmente con il petto e il braccio l'avversario, venendo contenuto dai suoi compagni di squadra". Messi incassa un'altra delusione con la maglia dell'Argentina e colleziona il suo primo rosso diretto in competizioni ufficiali.