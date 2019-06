Copa America, il giornalista preferisce Aguero: De Paul se ne va

Gaffe del giornalista dopo la vittoria dell'Argentina sul Venezuela: il giocatore dell'Udinese De Paul lascia l'intervista infastidito.

La vittoria sul permette all' di approdare alla semifinale di Copa America, dove affronterà il nel più classico dei big match sudamericani. Al termine della gara vinta contro il Venezuela un giornalista ha commesso una gaffe che ha infastidito non poco il giocatore dell' Rodrigo De Paul.

Durante l'intervista al giocatore argentino, il giornalista ha visto passare Sergio Aguero e ha lasciato perdere completamente le parole dell'intervistato per chiamare a gran voce il 'Kun': un atteggiamento poco gradito dal trequartista dell'Udinese, che ha terminato in anticipo il tutto andandosene via.

Una semifinale dal sapore di finale per l'Argentina di Messi, mentre l'altra semifinalista attende di sapere il nome della prossima avversaria: la vincente tra e Perù.