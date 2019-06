Copa America finita per Muriel: lesione al legamento collaterale

Luis Muriel ha riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro nel corso di Argentina-Colombia: almeno due mesi di stop.

La sfortuna più totale si è scagliata contro Luis Muriel. L'attaccante colombiano è finito KO dopo dieci minuti nella prima partita di Copa America, tra la sua e l' . Magra consolazione, per lui, la vittoria dei Cafeteros.

Il ginocchio ha fatto un brutto movimento, Muriel è dovuto uscire dal campo. La sua Copa America è finita sicuramente, visto che lo ha annunciato anche Ramón Jesurún Franco, presidente della Federcalcio colombiana. Ma quello che preoccupa di più il futuro più distante.

A fare definitivamente il punto sulle sue condizioni è poi stato il , club proprietario del suo cartellino, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Luis Muriel è si è infortunato nel match d’esordio nella Coppa America della Nazionale colombiana contro l’Argentina. L’attaccante del Siviglia non ha potuto godersi la vittoria dei suoi compagni di squadra sugli argentini (0-2), perchè infortunatosi pochi minuti dopo il calcio di avvio, vittima di una dura entrata di Leandro Paredes. Muriel ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e salterà il resto della Copa America”.

Una brutta notizia non solo per la Colombia ma anche per società come l' , che negli ultimi giorni si era interessata parecchio al colombiano. Secondo le prime voci, per l'attaccante si prospetta uno stop di almeno due mesi.