Copa America, Dybala protagonista: primo goal ufficiale con l'Argentina e rabbia per il cambio

Dybala, schierato titolare al posto dello squalificato Lautaro Martinez, ha segnato il goal del 2-0 in Argentina-Cile. Poi la rabbia per il cambio.

La stagione di Paulo Dybala si chiude con una serata agrodolce. L'attaccante della , infatti, ha realizzato il suo primo goal ufficiale con la maglia dell' dopo quello segnato in amichevole contro Singapore ma poi è esploso contro Scaloni.

Il CT stasera ha schierato Dybala titolare per la prima volta in Copa America nella finale per il terzo e il quarto posto contro il al posto dell'interista Lautaro Martinez, squalificato.

Dopo la rete del vantaggio firmata da Aguero a segnare il raddoppio, come detto, è stato proprio Dybala che servito in profondità da Lo Celso si è presentato davanti al portiere e lo ha superato con un morbidissimo scavetto. Poco dopo inoltre il numero 10 della Juventus ha sfiorato addirittura la doppietta, ma la sua sforbiciata volante è finita fuori di un soffio.

Si sblocca Dybala 💪

L'Argentina batte 2-1 il Cile e chiude al terzo posto 🥉#CopaAmerica #DAZN pic.twitter.com/tkijGG7r9f — DAZN (@DAZN_IT) July 6, 2019

Nonostante il goal e l'ottima prestazione però Scaloni ha richiamato Dybala in panchina al minuto 67 sul risultato di 2-1 per l'Argentina inserendo al suo posto Di Maria. Una scelta che l'attaccante ha mostrato di non gradire troppo e contestata da molti tifosi dell'Albiceleste.

Tanto che l'attaccante della Juventus, dopo essersi seduto in panchina, ha sfogato la sua rabbia sfilandosi la maglietta e lanciandola a terra. Al termine della partita Dybala ha cercato di stemperare i toni nei confronti di Scaloni.

"Da titolare mi sono trovato bene, credo che anche Messi si sia trovato a suo agio. E' una questione di allenarsi e conoscersi per migliorarci. A nessuno piace uscire, volevo ancora dare il mio contributo, volevo continuare a giocare".

Prima di oggi Dybala in Copa America aveva giocato solo l'ultimo quarto d'ora contro il e gli ultimi cinque minuti nei quarti e in semifinale sfornando anche un assist. La Joya quindi stavolta ha comunque sfruttato al meglio la sua occasione, il tutto al termine di una stagione difficile.

Dybala con la Juventus nel 2018/19 ha giocato 42 partite segnando però solo 10 goal, equamente suddivise tra campionato e . Troppo poco per un giocatore che qualche anno fa veniva visto da molti come il possibile erede di un certo Messi.