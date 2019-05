Copa America, i convocati della Colombia: c'è anche Duvan Zapata

Carlos Queiroz ha comunicato la lista dei 23 della Colombia che giocheranno la Copa America: presenti cinque 'italiani', tra cui Duvan Zapata.

14 giugno-7 luglio: un periodo da cerchiare in rosso sul calendario, quello in cui si svolgerà la 46esima edizione della Copa America nello scenario del .

Con DAZN segui la Copa America IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Favoriti d'obbligo, naturalmente, i padroni di casa ma non solo: tra le possibili sorprese spunta la del ct portoghese Carlos Queiroz, che ha diramato la lista dei magnifici 23.

Estos son los 23 jugadores que con trabajo y dedicación representarán a Colombia en la @CopaAmérica Brasil 2019.#TrabajamosPorUnSueño#ElEquipoDeLaGente pic.twitter.com/uAjfjTBJTK — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 30, 2019

Portieri: David Ospina ( ), Álvaro Montero (Deportes Tolima), Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Difensori: Santiago Arias (Atlético Madrid) , Stefan Medina (Monterrey), Dávison Sánchez ( ), Yerry Mina ( ), Cristian Zapata ( ), Jhon Lucumí ( ), Cristian Borja ( ), William Tesillo (León).

Centrocampisti: James Rodríguez ( ), Mateus Uribe (Club América), Wílmar Barrios ( ), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Jéfferson Lerma (Bournemouth), Edwin Cardona (Pachuca), Juan Guillermo Cuadrado ( ).

Attaccanti: Luis Fernando Muriel ( ), Radamel Falcao ( ), Duván Zapata ( ), Luis Díaz (Junior), Roger Martínez (Club América).

Sono cinque i giocatori militanti in : Ospina, Cuadrado, Muriel e i cugini Zapata, Cristian e Duvan, quest'ultimo premiato per lo straordinario campionato disputato con l'Atalanta, trascinata fino alla qualificazione in con le sue 23 reti. Per il 28enne è la prima chiamata per una grande competizione dopo aver soltanto sfiorato la convocazione ai Mondiali di .

La Colombia sarà impegnata nel girone B con , e .