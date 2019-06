Copa America, l'Argentina può già essere eliminata: anche con una vittoria

Ad un punto in classifica, l'Argentina può lasciare il torneo nonostante l'eventuale successo contro il Qatar nell'ultimo match.

Deludente e sconfitta contro la , deludente e salva per il solo rigore di Messi contro il . Dopo due gare in Copa America, l' si ritrova con appena un punto in classifica e l'ultimo posto nel raggruppamento che comprende anche il . La cui sconfitta potrebbe non bastare per gli ottavi.

Nonostante agli ottavi passino la seconda e le due migliori terze dei tre gironi, anche con una vittoria contro il Qatar l'Argentina potrebbe essere fuori dalla Copa America dopo appena tre gare. Esiste infatti uno scenario che lascerebbe basiti i tifosi dell'Albiceleste anche davanti ad un successo nell'ultimo turno.

Successo tutt'altro che scontato, visto e considerando come il Qatar abbia impressionato contro il Paraguay e fermato la Colombia, passata agli ottavi come prima del girone, fino ai minuti finali in cui è arrivata la rete di Duvan Zapata, nuovamente in rete dopo il primo match proprio contro l'Argentina.

L'Argentina sarebbe fuori dalla Copa America 2019 anche con quattro punti in classifica derivanti dal successo contro il Qatar in caso dovessero verificarsi queste quattro eventualità tutte insieme:

e Perù pareggiano

Il batte la

Il Paraguay batte la Colombia

Tre squadre del gruppo c terminano con sei punti

Dopo le prime due partite della Copa America l'Argentina non sembra essere tra le favorite per la vittoria finale, ma un'eliminazione così precoce porterebbe polemiche infinite a Buenos Aires e dintorni, considerando che l'ultimo importante successo della Nazionale risale oramai al 1993.

Per Messi, 32enne, non sarà l'ultima possibilità, ma i tanti dubbi sul ritiro dalla Nazionale avuti ad ogni delusione, in Copa America e ai Mondiali, potrebbero portare all'ennesimo ripensamento sul futuro in maglia albiceleste. E senza di lui, nonostante non sia mai riuscito ad essere trascinatore assoluto, il quadro del futuro risulterebbe ancor più nero.