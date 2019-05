Copa America 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla Copa America 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vedere le partite in tv e streaming.

La Copa America 2019 si svolgerà dal 14 giugno al 7 luglio in e metterà una contro l'altra tutte le nazionali del Sudamerica, più due 'ospiti': il e il , coinvolte nel torneo per portare a 12 il numero di squadre partecipanti.

Con DAZN segui la Copa America IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il meglio del calcio sudamericano si darà battaglia nell'arco delle tre settimane previste per la competizione, con Neymar e Messi - leader delle grandi favorite Brasile e - inevitabilmente tra le stelle più attese.

In questa pagina tutte le informazioni sulla Copa America 2019.

Argentina Brasile Giappone Perù Qatar

Le 12 nazionali partecipanti sono state disposte in tre gironi. Al termine della fase a gironi avanzeranno otto squadre: le prime due classificate di ogni gruppo più le migliori due terze. Per la fase ad eliminazione diretta sono previsti supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione della Copa America 2019 per l' e trasmetterà in diretta e in esclusiva tutte le partite della competizione. Gli incontri resteranno disponibili anche per la visione on demand per chi non avrà modo di seguirli dal vivo, in particolare negli orari più scomodi.

Gli orari e le date delle partite sono riferite al fuso italiano.

GRUPPO A

DATA ORA PARTITA 15 giu 2:30 Brasile-Bolivia - 15 giu 21:00 Venezuela-Perù - 18 giu 23:30 Bolivia-Perù - 19 giu 2:30 Brasile-Venezuela - 22 giu 21:00 Perù-Brasile - 22 giu 21:00 Bolivia-Venezuela -

CLASSIFICA: Bolivia, Brasile, Perù, Venezuela 0.

GRUPPO B

DATA ORA PARTITA 16 giu 00:00 Argentina-Colombia - 16 giu 21:00 Paraguay-Qatar - 19 giu 23:30 Colombia-Qatar - 20 giu 2:30 Argentina-Paraguay - 23 giu 21:00 Qatar-Argentina - 23 giu 21:00 Colombia-Paraguay -

CLASSIFICA: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar 0.

GRUPPO C

DATA ORA PARTITA 17 giu 00:00 Uruguay-Ecuador - 18 giu 00:00 Giappone-Cile - 21 giu 1:00 Uruguay-Giappone - 22 giu 1:00 Ecuador-Cile - 25 giu 1:00 Cile-Uruguay - 25 giu 1:00 Ecuador-Giappone -

CLASSIFICA: Cile, Ecuador, Giappone, Uruguay 0.

DATA ORA PARTITA 28 giu 2:30 Prima A-Terza B/C 1 28 giu 21:00 Seconda A-Seconda B 2 29 giu 1:00 Prima B-Seconda C 3 29 giu 21:00 Prima C-Terza A/B 4

DATA ORA PARTITA 3 lug 2:30 Vincente 1-Vincente 2 - 4 lug 2:30 Vincente 3-Vincente 4 -

FINALE TERZO POSTO

DATA ORA PARTITA 6 lug 21:00 Finale terzo posto -