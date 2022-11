I convocati del Portogallo per i Mondiali: Cristiano Ronaldo la stella, niente da fare per Mario Rui

Cristiano Ronaldo, tanta qualità e due soli giocatori provenienti dalla Serie A. La federazione portoghese ha reso nota la lista dei ventisei giocatori scelti dal commissario tecnico Fernando Santos per rappresentare la Nazionale lusitana a Qatar 2022.

Del gruppo faranno parte il portiere della Roma, Rui Patricio, e l’attaccante del Milan, Rafael Leao, mentre non prenderanno parte alla spedizione Mario Rui del Napoli e Beto dell’Udinese, ovvero due elementi i cui nomi erano stati inseriti nella lista provvisoria presentata nei giorni scorsi.

Tante invece le vecchie conoscenze del calcio italiano che indosseranno la maglia del Portogallo il Qatar: tra gli altri gli ex milanisti Diogo Dato e André Silva, l’ex esterno di Juventus ed Inter Joao Cancelo, l’ex interista Joao Mario, Bruno Fernandes, che vanta esperienze con Novara, Udinese e Sampdoria, e soprattutto l'ex juventino Cristiano Ronaldo che, a trentasette anni, sarà ancora l’uomo di punta della squadra.

Il Portogallo è stato inserito nel Gruppo H insieme a Ghana, Uruguay e Corea del Sud e farà il suo esordio nel torneo il prossimo 24 novembre sfidando a Doha il Ghana.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira



It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG