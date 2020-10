I convocati di Pirlo per Juventus-Verona: c'è anche McKennie

McKennie, guarito dal coronavirus, è stato convocato per Juventus-Verona. Restano fuori Chiellini, De Ligt, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo.

Quattro infortunati, uno squalificato e un recupero. Questo il bollettino della a poche ore dalla partita contro il .

Nell'elenco dei convocati diramato da Andrea Pirlo figura anche Weston McKennie, centrocampista statunitense risultato negativo al coronavirus venerdì sera.

McKennie ha superato i test di idoneità, tornando così regolarmente a disposizione di Pirlo già contro il Verona. Ancora out invece Cristiano Ronaldo che spera di recuperare in tempo per la sfida di mercoledì sera al .

Non convocati perché infortunati Chiellini e Alex Sandro, mentre de Ligt prosegue il suo programma di recupero in attesa dell'ok da parte dell'ortopedico. Out per squalifica pure Federico Chiesa.

Infine nell'elenco di Pirlo ancora una volta non figura Sami Khedira, ormai sempre più corpo estraneo e destinato a lasciare la Juventus.