I convocati della Juventus per l’Udinese: non c'è Higuain

Gonzalo Higuain non prenderà parte alla sfida che questa sera vedrà la Juventus opposta all’Udinese. L’attaccante non è stato convocato.

Sarà una priva di Gonzalo Higuain, quella che questa sera cercherà di sfruttare il primo match point Scudetto a disposizione.

La compagine bianconera scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’ sapendo che in caso di vittoria la conquista del nono Scudetto consecutivo sarebbe matematica.

Per l’occasione, Maurizio Sarri non potrà contare sul ‘Pipita’. Il nome del bomber argentino, che è ancora alle prese con problemi alla schiena, non figura infatti tra quello dei 23 convocati per la sfida.

Al pari di Higuain, non saranno a disposizione del tecnico bianconero anche Chiellini e De Sciglio, entrambi fermati da infortuni muscolari, oltre a Khedira (la sua stagione è già finita) e Bonucci che è squalificato.

I convocati della Juventus per la sfida contro l’Udinese:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia