I convocati della Juventus per il Torino: ci sono Dragusin e Da Graca

Andrea Pirlo ha stilato la lista dei giocatori convocati per Juventus-Torino: assenti Buffon, Chiellini, Demiral e Morata.

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con il Derby della Mole. Questo sabato pomeriggio infatti la Juventus ospiterà il allo Stadium per quella che è da sempre una sentitissima stracittadina.

Il club bianconero ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida contro i granata e, come ampiamente previsto, tra i 22 nomi non figurano quelli di Buffon, Chiellini, Demiral, oltre ovviamente a quello dello squalificato Morata.

Tra i giocatori convocati da Pirlo figurano viceversa il giovani Dragusin in difesa, Portanova a centrocampo e l’attaccante dell’U23 Cosimo Marco Da Graca (per lui anche quattro reti in altrettante partite stagionali con la Primavera).

Questa la lista completa dei giocatori della che prenderanno parte al Derby con il Torino:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Israel

DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Da Graca