I convocati della Juventus per lo Sporting: si rivede Pogba, out De Sciglio ed Alex Sandro

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Europa League con lo Sporting: torna a disposizione Pogba.

La Juventus torna a concentrarsi sul suo cammino in Europa League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida molto importante. La compagine bianconera infatti, affronterà in sera, tra le mura amiche dello Stadium, lo Sporting Lisbona nella gara d’andata dei quarti di finale.

Per il match contro i lusitani, Massimiliano Allegri può tornare a contare su Paul Pogba a centrocampo. Il campione francese, che sin qui ha totalizzato appena 35’ in campo suddivisi in due presenze di campionato, l’ultima delle quali lo scorso 5 marzo contro la Roma, è stato inserito nella lista dei convocati.

Un’ottima notizia ovviamente per la Juventus che, per l’intenso finale di stagione che la attende, potrà dunque puntare anche su colui che nei programmi iniziali doveva essere uno dei punti di forza della squadra.

Non sarà invece della partita De Sciglio, che non ha ancora evidentemente smaltito l’affaticamento muscolare che l’ha bloccato nell’ultima settimana, così come non ci sarà Alex Sandro.

Regolarmente convocato Dusan Vlahovic che era uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato contro la Lazio.

La lista completa dei ventuno giocatori convocati da Allegri:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria