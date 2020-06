I convocati della Juventus per il Lecce: Ronaldo c'è, emergenza difesa

Sarri chiama CR7, ma dovrà fare a meno di tutti i terzini di ruolo, Cuadrado a parte, oltre che di due centrali su 5 a disposizione. Chiamato Wesley.

La ha annunciato i convocati per la sfida di questa sera contro il . Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, Cristiano Ronaldo è regolarmente nel gruppo. Niente turno di riposo.

Sono sei gli assenti: per infortunio mancheranno De Sciglio, Alex Sandro, Chiellini, Demiral e Khedira, mentre è out per squalifica Danilo. Si rivede invece Gonzalo Higuain.

L'emergenza principalmente è in difesa, dove è stato chiamato anche il brasiliano Wesley 'Gasolina', visto con l'Under 23 dopo il prestito al nei primi 6 mesi di questa stagione.

Aggregati al gruppo anche Olivieri e Muratore tra i giocatori delle giovanili. Presente anche Pjanic, al centro delle voci di mercato.