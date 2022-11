Vlahovic salta Juventus-Inter: l'attaccante serbo non è stato convocato

L'attaccante serbo non recupera dal recente guaio fisico e salterà la gara dello Stadium. Allegri si consola ritrovando Bremer e Di Maria.

Massimiliano Allegri recupera Gleison Bremer e Angel Di Maria in vista del match contro l'Inter. Dusan Vlahovic, invece, salterà la sfida con i nerazzurri a causa della pubalgia: il serbo non è stato convocato.

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei 19 giocatori che prenderanno parte al big match dell'Allianz Stadium contro i nerazzurri.

Due recuperi di grande spessore, uno in difesa e uno in attacco: Bremer torna a disposizione dopo l'infortunio muscolare patito nel derby contro il Torino.

Nel pacchetto avanzato si rivede Di Maria, nuovamente arruolabile dopo il ko di Haifa che lo costrinse al cambio forzato già nel primo tempo.

Non ce la fa, invece, Vlahovic, alle prese con gli atavici problemi di pubalgia che lo tormentano da diverso tempo. Il numero 9 bianconero non recupera nemmeno per la panchina e proverà a tornare a disposizione per il turno infrasettimanale contro il Verona.