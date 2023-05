I convocati dell'Italia ai Mondiali Under 20: presenti Pafundi e Baldanzi

Sono 21 i giocatori convocati dal ct Nunziata per il torneo in Argentina: dentro anche Cesare Casadei, ceduto dall'Inter al Chelsea un anno fa.

Il golden boy Simone Pafundi c'è. L'empolese Tommaso Baldanzi pure. Così come Cesare Casadei, protagonista un anno fa di un chiacchierato trasferimento dall'Inter al Chelsea. Toccherà a loro, ma non solo, guidare l'Italia Under 20 che si appresta a giocare i Mondiali di categoria.

Nel pomeriggio sono stati infatti svelati i convocati del commissario tecnico azzurro Carmine Nunziata: sono 21 in totale e toccherà a loro volare in Argentina per disputare la competizione, in programma dal 20 maggio all'11 giugno prossimi.

L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter); Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).

QUANDO GIOCA L'ITALIA UNDER 20

L'Italia è inserita nel gruppo D dei Mondiali Under 20 2023: nello stesso raggruppamento degli azzurrini sono presenti il Brasile, la Nigeria e la Repubblica Dominicana.

La squadra di Nunziata esordirà nella competizione il 21 maggio affrontando il Brasile, quindi se la vedrà in sequenza contro Nigeria (24 maggio) e Repubblica Dominicana (27 maggio).