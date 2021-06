I convocati dell'Argentina per la Copa America: escluso Dybala

Ufficializzati i nomi della spedizione albiceleste: Messi e Aguero le stelle. Scaloni porta sette 'italiani' ma esclude il 10 della Juventus.

L'Argentina si prepara all'operazione Copa America. Il Ct Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 28 calciatori che prenderanno parte alla rassegna continentale che scatterà domenica 13 giugno. Nella spedizione albiceleste spicca la pesante assenza di Paulo Dybala.

Il numero 10 della Juventus - dopo la mancata convocazione per i recenti impegni relativi alle qualificazioni al mondiale del 2022 - dice definitivamente addio anche all'edizione numero 47 del torneo che quest'anno si disputerà in Brasile.

L'Argentina sogna di tornare in vetta al continente interrompendo un digiuno che dura dal 1993. Da quel momento la formazione due volte campione del mondo ha disputato quattro finali perdendole tutte e quattro, di cui ben tre ai calci di rigore.

A guidare la truppa brilla ovviamente la stella di Lionel Messi, affiancato dall'amico e dall'ormai "nuovo" compagno di squadra Aguero, fresco di firma con il Barcellona. Insieme a loro c'è Angel Di Maria a completare il trio di tenori in dotazione a Scaloni.

Tra i 28 giocatori selezionati dal commissario tecnico argentino ci sono ben sette rappresentanti della nostra Serie A: Musso, è la presenza 'tricolore' nel pacchetto portieri, mentre tra i difensori ci sono Romero, Pezzella e Molina.

Confermata la presenza di Rodrigo De Paul a centrocampo, in attacco convocazione per Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Tra le vecchie conoscenze si segnalano la presenza di Paredes e del 'Papu' Gomez che il nostro campionato lo ha salutato soltanto sei mesi fa per accasarsi al Siviglia.

L'elenco completo dei 28 convocati:

Portieri: Marchesin, Emiliano Martinez, Armani, Musso.

Difensori: Montiel, Otamendi, Pezzella, Tagliafico, Martínez Quarta, Acuña, Lisandro Martinez, Romero.

Centrocampisti: Paredes, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Di Maria, Rodriguez, De Paul, Gomez, Dominguez, A. Correa.

Attaccanti: Messi, Lautaro Martinez, J. Correa, Alvarez, Aguero.