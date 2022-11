I convocati di Allegri per Juventus-PSG: prima volta per Chiesa dopo l'infortunio

Federico Chiesa fa parte dei convocati di Allegri per Juventus-PSG: insieme a lui, in un attacco ridotto ai minimi termini, anche Milik e Soulé.

La Juventus ha l'obbligo di chiudere la partecipazione a questa edizione di Champions League in modo quantomeno onorevole, dopo la disfatta della mancata qualificazione agli ottavi di finale: bianconeri attesi dalla sfida al PSG, a sua volta impegnato a conquistare il primo posto ai danni del Benfica.

Alle tante assenze si è aggiunta anche quella di Moise Kean, ex della partita: per l'attaccante italiano un'infiammazione a livello di una cicatrice, esito di un precedente infortunio al retto femorale. Nella lista dei convocati compare, a sorpresa, il nome di Federico Chiesa.

Si tratta della prima convocazione per il figlio d'arte dopo il grave infortunio al crociato rimediato a gennaio. Con ogni probabilità, questa chiamata è da considerare, però, a livello puramente numerico, in quanto in conferenza stampa proprio Massimiliano Allegri ha sottolineato l'impossibilità, da parte di Chiesa, di poter scendere in campo. Ancora troppo deficitarie le sue condizioni.

"Chiesa momentaneamente non è nelle condizioni di giocare una partita. Ha fatto una partita dopo Lisbona, poi ha avuto quattro giorni per recuperare. Sta meglio ma non è nelle condizioni ottimali, speravo di riaverlo prima e magari nell'ultima settimana ma non sarà così. Lui e gli altri, come Pogba, sono importanti affinché la Juventus raggiunga i suoi obiettivi: se non ci sono, servono soluzioni per ovviare agli imprevisti".

Chiesa avrà almeno l'opportunità di tornare a respirare da vicino l'aria di un grande appuntamento, in previsione di un completo reintegro previsto per il mese di gennaio, al rientro dalla sosta dedicata ai Mondiali: quando Allegri - con tutti gli scongiuri del caso da parte sua - dovrebbe riavere a disposizione tutta la rosa.