Il tecnico parla alla vigilia degli ottavi di Champions League: "Qui a San Siro due stagioni bellissime, sto bene ma non solo al 100%".

Antonio Conte torna in Italia, ma per il momento solo da avversario. Il sorteggio ha infatti messo il suo Tottenham sulla strada del Milan negli ottavi di Champions League.

Il tecnico, ovviamente, non ha dimenticato l'esperienza vissuta proprio a Milano ma sulla sponda nerazzurra tanto che in conferenza stampa non nasconde la sua emozione.

" Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Tornare provoca emozioni molto forti. per me ma anche per i giocatori è qualcosa di straordinario".

Conte non si fida del Milan e ricorda come i rossoneri abbiano vinto il campionato solo qualche mese fa.

" Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi".

Riguardo alle sue condizioni di salute, Conte ammette di non essere ancora al top dopo l'operazione subita qualche settimana fa.

"Sto bene, ma non sono al 100%. Per me è stata la prima volta stare lontano dalla mia squadra così a lungo. Certo, sono stato allontanato una volta per un certo periodo, guardando la partita da casa. Ma rimanerci per forza maggiore è stato molto difficile".

Infine solo complimenti per Stefano Pioli, col quale si era congratulato personalmente dopo la conquista dello Scudetto.

"Mi è capitato diverse volte di mandare messaggi e di complimentarmi con allenatori che mi hanno sconfitto e che mi hanno battuto: è una forma di rispetto dare merito a chi ha dimostrato di essere il migliore. Stefano ha avuto un percorso molto lungo prima di arrivare alla vittoria, sono sicuro che lui la meritasse molto molto prima. Quello che ha fatto l'anno scorso col Milan è qualcosa di incredibile: non se l'aspettava nessuno e invece hanno creato la giusta compazzattezza, alchimia e organizzazione per vincere il campionato. Mi sono sentito in dovere di scrivergli. Ci siamo visti durante Italia-Inghilterra e gli ho ribadito i miei complimenti, perché il Milan l'anno scorso ha veramente fatto qualcosa di eccezionale."