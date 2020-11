Conte contro Marocchi dopo Inter-Torino: "Frasi inaccettabili"

Post-partita vivace, quello di - . Protagonisti Antonio Conte e Giancarlo Marocchi, che a 'Sky' danno vita a un botta e risposta a distanza.

Tutto nasce da una domanda di Marocchi, che pone sotto la lente l'involuzione dei nerazzurri dal punto di vista del gioco.

Un quesito a cui Conte replica visibilmente irritato.

"Sinceramente quando butti il cappello in area può succedere di tutto. In qualsiasi situazione ci deve essere un filo conduttore, altrimenti parliamo di chiacchiere da bar. Se il calcio è cappello in area, tutti in avanti, andiamo a fare la lotta... Non sono quell’allenatore, magari ne conoscete voi qualcuno che fa questo tipo di gioco".

"Penso di aver vinto qualcosa in carriera senza giocare con il cappello in area. Non posso accettare si dica una cosa del genere. Abbiamo giocato come hai detto tu? Prima eravamo lenti, poi siamo andati veloci. Marocchi, a quei tempi in cui giocavamo noi era diverso, c'era il terzino, il tornante, il libero... era tutto più improvvisato. Giusto che lo sappiate e che capiate il calcio, non è cappello in aria".

