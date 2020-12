Conte promuove l'Inter: "Abbiamo strameritato, siamo vivi"

Serviva una vittoria all’ per tenere vive le residue speranze di continuare il suo cammino in e la vittoria è arrivata sul campo del Monchengladbach al termine di una partita che ha regalato emozioni fino al triplice fischio finale.

Antonio Conte, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Non vieni qui a vincere contro il Borussia se non sei una squadra sotto tutti gli aspetti. Loro sono in un ottimo momento di forma e non si può venire a fare questo tipo di partita se non si fa bene dal punto di vista tattico e caratteriale. Abbiamo strameritato di vincere e potevamo evitare sofferenze inutili. Abbiamo battuto una squadra molto forte, in questo momento la migliore nel girone. Siamo vivi e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato con lo spirito giusto e quando giocano così siamo un problema per tutti gli avversari”.