Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport' al termine della gara, stavolta è prodigo di complimenti anche nei confronti della società che gli ha regalato la conferma di Sanchez.

Il tecnico poi sottolinea le difficoltà della gara contro il Getafe, risolta ancora una volta da Lukaku.

"Loro sono partiti forte, abbiamo sbagliato l’uscita con De Vrij. Cercavano la mischia e le palle sporche. Sono partiti più forti di gamba poi abbiamo preso la partita in mano. I ragazzi stanno dimostrando di crescere nella voglia di difendere il risultato. Una cosa che ci è mancata durante l’anno e stiamo acquisendo. Non vogliono andare in vacanza. Lukaku? Poteva essere una serata ancora migliore per lui. Ha ritardato a entrare in partita, nei primi 20 minuti è mancato".