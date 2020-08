Alexis Sanchez è dell'Inter, Marotta lo conferma: "Contratto triennale"

Giovedì l'Inter acquisterà ufficialmente dal Manchester United il cileno, accordo fino al 2023: "Crediamo in lui".

Nel reparto d'attaccanti dell' 2020/2021 ci sarà anche Alexis Sanchez. Acquistato in prestito dal nell'estate 2019, il cileno proseguirà in nerazzurro nella prossima e imminente annata al via a settembre: manca solo l'ufficialità, in arrivo giovedì.

Ad annunciare la conferma di Sanchez anche per la stagione che inizierà il mese prossimo ci ha pensato Beppe Marotta. Il dirigente interista ha evidenziato come sia oramai completamente un giocatore dell'Inter, tra poche ore ex del Manchester United.

Intervistato da Sky Sport, Marotta non ha lasciato dubbi:

"Devo dire che ufficiosamente, l'ufficialità arriverà domani in mattinata, Alexis Sanchez è interamente dell'Inter. Abbiamo un contratto per tre stagioni sportive, crediamo in lui e che possa fare parte a pieno titolo di questa squadra".

Infortunatosi al tendine ad ottobre, Alexis Sanchez è stato costretto a saltare la fine del 2019, tornando in campo a gennaio. Conte lo ha utilizzato con il contagocce in nelle gare pre-lockdown, dandogli invece molta fiducia, anche in virtù delle gare ravvicinate, al ritorno in campo post coronavirus.

Quattro goal e sopratutto nove assist nelle ventidue gare giocate da Sanchez all'Inter nella sua prima stagione nerazzurra: dati non al top assoluto, ma che hanno comunque convinto la società nerazzurra a puntare su di lui fino al 2023, sopratutto grazie ai passaggi decisivi forniti ai compagni nelle ultime settimane.

Sanchez lascia così il Manchester United dopo 32 gare di Premier League e appena 3 goal: un flop enorme, visto e considerato come ai tempi dei Red Devils l'ex fosse il giocatore più pagato del campionato. Mai così deludente dall'inizio della sua carriera.