Conte alle Iene: "Al 60% tornerò ad allenare in Italia"

Antonio Conte sottoposto alla prova della macchina della verità dalle Iene: "Milan? Juventus? No. Ma ci sono buone probabilità che alleni in Italia".

Su quale panchina siederà nella prossima stagione Antonio Conte? Le pretendenti, vere e presunte, non mancano: dalla all' , passando per la e il , tutte negli ultimi tempi sono state accostate al tecnico leccese. Il quale, per il momento, mantiene una coltre di mistero.

Anche le Iene, programma satirico di Mediaset, hanno provato a strappare uno scoop di calciomercato. Stefano Corti e Alessandro Onnis, i due che ai tempi della baruffa con Mourinho si erano recati a Londra per consegnargli una maglia autografata dal portoghese, hanno intercettato Conte iniziando a bombardarlo di domande con una sorta di macchina della verità.

L'argomento principale dell'intervista, di cui è uscito un estratto e che andrà in onda martedì sera in prima serata su Uno? Il suo futuro, ovviamente. Ma Conte, che pure ha già deciso di tornare ad allenare da luglio dopo l'addio al , non si è sbottonato.

MARTEDI' A #LEIENE

Per essere sicuri che le risposte del mister siano vere @Stefano_Corti85 e @onnis4president lo attaccano alla macchina della verità. E si fanno pure dire il posto più strano in cui ha fatto l'amore https://t.co/aVM9uzsMmt — Le Iene (@redazioneiene) 6 maggio 2019

"Se sarò l'allenatore del ? No. Della Juventus? No. Del PSG? No".

Insomma, a quanto pare nessuna big italiana ed europea sembra essere interessata a Conte. Ed è quello che ha provato a spiegare l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

"In questo momento non posso dire di sì per nessuna squadra, perché non c'è niente. Se ci sono stati contatti con delle società di ? Personalmente, no. Se ho sentito Andrea Agnelli? No. Se è vero che ho incontrato Marotta? No".

Tutto vero? Forse no. Perché la scherzosa macchina della verità delle Iene ha rilevato segni di stress in occasione di due risposte: quella sul PSG e quella sull'incontro con Marotta. In entrambi i casi, Conte si è fatto una bella risata. Tornando serio con un'altra domanda: rientrerà ad allenare in Italia?