Conte snobba l'argomento Eriksen: "Mi dà fastidio parlare sempre di lui"

Il tecnico dell'Inter applaude la prova dei suoi: "Abbiamo comandato fin dall'inizio, complimenti a Ranocchia e Darmian. Ora Lukaku è diverso".

L' può esultare per il ritorno alla vittoria in campionato: rotta la resistenza del grazie alle reti di Lukaku e D'Ambrosio, arrivate entrambe nella ripresa dopo un primo tempo senza grandi sussulti.

Intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, Antonio Conte si è detto soddisfatto di quanto visto al 'Ferraris', esultando per il primo clean sheet della stagione.

"Abbiamo comandato la gara fin dall'inizio come fatto in altre occasioni: a volte la sblocchi prima, a volte più tardi. Anche in Champions ci siamo comportati bene, subendo solo due tiri. Oggi addirittura zero. La squadra è cosciente della sua forza. Se prendi due goal su altrettanti tiri significa che l'equilibrio c'è e noi lo abbiamo sempre avuto. Io devo fare un'analisi fredda e precisa, poi è giusto che voi parliate con i numeri facendo notare i nostri goal subiti".

La squadra sembra aver beneficiato della presenza in campo di Bastoni, al rientro dal primo minuto dopo la guarigione dal Coronavirus. Un plauso anche alla serietà mostrata da Ranocchia.

"Bastoni ha lavorato un anno con noi e sa perfettamente quali sono i tempi di accorciamento e pressione, bisogna dare tempo ai nuovi arrivati come Kolarov: con lui non abbiamo lavorato molto, abbiamo ripreso dopo pochi giorni con alcuni volti nuovi. Bisogna provare in allenamento e nelle amichevoli, noi siamo partiti direttamente con le gare ufficiali e questo ci ha penalizzato un po'. Sono contento di Kolarov che ha portato esperienza e qualità, può fare anche l'esterno. Anche Ranocchia e Darmian mi sono piaciuti: Andrea sembrava dovesse andar via, questa è la dimostrazione che se si è seri i risultati si ottengono".

Settimo goal stagionale in nerazzurro per Lukaku, sempre più uomo simbolo di questa Inter.

"Romelu è un giocatore diverso rispetto a un anno fa: ho sempre parlato di diamante grezzo che mi sarebbe sempre piaciuto allenare. Lui sta lavorando e si vede, riesce a tenere più la palla con qualità".

Sulla non funzionalità di Eriksen, Conte non si trova d'accordo.