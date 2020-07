Conte coccola Eriksen: "È al centro del gioco, ormai è inserito"

L'allenatore dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Europa League? Rispetto a Napoli e Atalanta avremo meno tempo per riposare".

L' non ha saputo sfruttare i passi falsi della in questo finale di stagione, abbassando di gran lunga le proprie prestazioni rispetto a qualche settimana fa. Ultimo degli esempi il pareggio contro la .

Oggi ha parlato Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il , analizzando prima di tutto la situazione generale dell'Inter.

"Purtroopo stiamo vivendo una fase della stagione strana, che nessuno spera mai più di dover rivivere. Ci stiamo allenando e stiamo giocando partite con temperature altissime. I ritmi ovviamente sono tutti abbassati e anche i carichi che mettiamo in allenamento sono irrisori rispetto a qualche mese fa".

Parentesi approfondita e dedicata alla situazione che sta vivendo Eriksen, in crescita secondo l'allenatore nerazzurro.

"Il centrocampista danese ormai è inserito nel gruppo, anche in campo ha trovato la sua posizione, è al centro del gioco ed è libero di muoversi dietro le punte. Io sono contento della sua prestazione contro la Fiorentina, soprattutto nel primo tempo. Quindi può fare quello che vuole. Deve lavorare seriamente come sta facendo, in maniera costante. E i risultati arriveranno".

Per quanto riguarda la formazione, Conte non si sbottona come sempre ma fa presagir eun corposo turnover.

"Non ci saranno Barella e De Vrij ma a prescindere da questo le rotazioni vanno fatte, i giocatori faticano tantissimo a queste temperature, si sprecano molte energie".

Ma Conte si proietta anche al futuro, guardando l'impegno di contro il .