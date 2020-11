Conte assicura: "Voglio rimanere all'Inter per molti anni"

Il tecnico nerazzurro si incatena, deciso però a tornare in Premier League prima o poi: "Sicuramente. Al Chelsea ero vicino a Van Dijk".

E' approdato all' nel 2019, dopo un lungo tormentone sulla sua nuova squadra. Antonio Conte è riuscito a riportare i nerazzurri nella lotta Scudetto nella passata annata, deciso a conquistarlo in quella nuova. Le polemiche e i dubbi sul futuro non sono però mancati, ma alla fine l'ex è rimasto a Milano.

Di certo Conte è concentrato sull'Inter, ma prima o poi vorrà nuovamente tentare la gloria nel campionato inglese, vinto alla guida del , poi passato a Sarri. Intervistato dal Telegraph, l'allenatore nerazzurro ha svelato di voler tornare in Premier in futuro.

Un futuro non meglio precisato, ovviamente:

"Tornerò sicuramente in perché voglio avere un'altra esperienza in Premier. Sono stato benissimo e mi è piaciuta l'atmosfera. Vorrei avere un'altra esperienza, un giorno, per me e la mia famiglia. Al Chelsea ho chiesto due giocatori ed eravamo molo vicini dopo aver vinto il campionato. Uno era Lukaku, l'altro Van Dijk. Avrebbero migliorato la squadra del 30%".

Ora il presente. Sconfitto in finale di e secondo in campionato, Conte crede nella sua Inter, dimenticando il passato, concentrato:

"Il nostro progetto all'inizio. Stiamo creando le basi per dare a questo club la possibilità di stare al massimo livello ed essere competitivo per tentare di vincere qualcosa in ogni annata"

Spesso si parla di un Conte in procinto di lasciare l'Inter, ma da canto suo non sembra esserci tale possibilità:

"Onestamente, voglio continuare questo progetto e restare per molti anni. Oltre a questo, ho un altro anno di contratto. Ho iniziato un progetto qui, l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile".

Per Conte una sola cosa essenziale, il tempo: