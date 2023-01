Contatto Milan-Roma per Zaniolo: i giallorossi chiedono 35 milioni

Primo contatto ufficiale tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo: i rossoneri hanno preso 24 ore di tempo per fare una scelta definitiva.

Entra nel vivo la trattativa per il trasferimento al Milan di Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma dopo la decisione di non prendere parte alla trasferta di La Spezia assieme al resto della squadra.

Come riportato da 'Sky Sport', c'è stato un primo contatto ufficiale tra le due società: una telefonata, in cui i giallorossi hanno ribadito l'intenzione di chiedere non meno di 35 milioni (o comunque 30 più bonus) per il cartellino dell'attaccante, senza condizioni sull'obbligo di riscatto.

Una richiesta importante, che ha indotto gli uomini di mercato rossoneri a prendersi 24 ore di tempo per riflettere e confrontarsi con la proprietà, per ottenere magari un via libera che, al momento, pare piuttosto complicato.

In queste ore, dunque, al Milan verrà fatta una scelta sulla strategia da adottare per Zaniolo, se accontentare in toto i desiderata della Roma oppure soltanto avvicinarsi a quei 35 milioni che sbloccherebbero una volta per tutte l'impasse.

Zaniolo ha richieste anche dall'estero, pronte a tornare in auge in caso di dietrofront milanista. La Roma, dal canto suo, potrebbe infatti proporre al giocatore le offerte già ricevute per accelerare il processo d'addio, oppure attendere fino all'estate qualora il Milan dovesse posticipare l'assalto alla prossima sessione del calciomercato.

Al 'Diavolo' è stato proposto Allan Saint-Maximin, possibile piano B nel caso il Newcastle abbassasse le pretese: i 'Magpies' sono disposti a cederlo in prestito ma con un diritto di riscatto parecchio elevato, pari a 30 milioni di euro.