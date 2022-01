Consigli Fantacalcio 2021/2022: 5 difensori da prendere a gennaio

Gennaio è mese di calciomercato e ovviamente la cosa ha un peso specifico rilevante anche in ottica fantacalcio. E’ in questo periodo dell’anno che generalmente si svolgono le ‘aste di riparazione’, il che si traduce inevitabilmente con la possibilità di rafforzare la propria squadra, rimediare a qualche errore commesso in estate, e provare a cambiare il volto della propria ‘fantastagione’.

Il campionato di Serie A si è già spinto oltre il giro di boa ed è quindi possibile adesso avere un’idea più chiara su chi puntare con decisione. Alcuni giocatori, magari trascurati qualche mese fa dai ‘fantallenatori’ si sono imposti andando oltre le aspettative, altri ancora hanno cambiato squadra e quindi ora possono contare su un maggiore spazio a disposizione e ci sono anche calciatori che sono invece arrivati da altri campionati ed hanno già dato dimostrazione di poter fare bene in Italia.

Che si utilizzi il ‘modificatore di difesa’ o meno, ogni ‘fantallenatore’ punta a disporre di difensori che possano garantire dei bonus, anche perché sono proprio i goal e gli assist di chi generalmente parte da una posizione più arretrata in campo che spesso fanno la differenza tra una vittoria ed una sconfitta.

Scopriamo insieme cinque elementi da poter prendere in considerazione nel corso dell’asta di riparazione.

LUCA PELLEGRINI

A causa anche della nutrita concorrenza, Luca Pellegrini è stato con ogni probabilità uno di quei giocatori trascurati da moltissimi in sede di asta estiva. Fino a qualche mese fa era difficile anche solo poter assicurare una sua permanenza alla Juventus ma l’esterno sinistro, reduce dai prestiti al Cagliari e al Genoa, non solo ha conservato il suo posto nella rosa di Massimiliano Allegri, ma ha saputo anche ritagliarsi il suo spazio. Partito in sordina, ha scalato le gerarchie complice anche qualche infortunio dei compagni di reparto e, dopo tanta panchina, a partire da novembre ha iniziato a giocare con sempre maggiore frequenza. In campionato è sin qui sceso in campo in nove occasioni, sette delle quali da titolare, totalizzando 506’ di gioco. Non è un titolare inamovibile, ma quando ha giocato ha fornito buone prestazioni. E’ insomma diventato più di una semplice alternativa e la sensazione è quella che, con l’infittirsi del calendario, per lui potrà esserci progressivamente un minutaggio sempre maggiore a disposizione. Potrebbe essere acquistato a cifre ragionevoli e potrebbe risultare un buon affare soprattutto se si ha già in rosa anche Alex Sandro. E’ una scommessa che, al giusto prezzo, varrebbe la pena di fare.

ARTHUR THEATE

Qui si entra nel campo delle novità proposte dal campionato. Approdato in estate al Bologna dall’Oostende, Theate ha impiegato pochissimo tempo ad imporsi come uno dei titolari inamovibili della linea difensiva rossoblù. Si è adattato rapidamente al calcio italiano e le sue prestazioni gli sono valse anche l’esordio in una Nazionale fortissima come quella del Belgio. Difensore centrale, che all’occorrenza può agire anche da esterno sinistro, a 21 anni è un giocatore già finito nel mirino di grandi squadre e può garantire, oltre ad un voto ‘fisso’, anche alcuni bonus. Nelle sue prime 17 partite di Serie A ha trovato per due volte la via del goal ed ha anche sfornato un assist, mentre è stato ammonito in quattro occasioni. E’ un profilo che potrebbe interessare a molti fantallenatori, ma potrebbe valere anche uno sforzo per completare e rafforzare il proprio reparto difensivo.

NICOLO’ CASALE

Anche Casale rientra tra le grandi novità di questa Serie A. Dopo un lungo giro di prestiti che gli ha consentito di ‘farsi le ossa’ tra Serie C e Serie B, in questa stagione si è fin da subito imposto come uno dei pilastri della difesa del Verona. Ha sfruttato al meglio le chance che gli sono state date rivelandosi un centrale di sicuro affidamento, uno di quelli che raramente fornisce prestazioni al di sotto della sufficienza. Fin qui è sceso in campo in 22 occasioni, 18 delle quali da titolare, ha accumulato oltre 1500’ di gioco ed ha fornito un assist a fronte di quattro ammonizioni. Per quanto fatto ha attirato su di sé le attenzioni non solo di tanti ‘fantallenatori’, ma anche quelle di alcuni club di prima fascia. Già a gennaio potrebbe cambiare squadra, ma la cosa potrebbe influire poco sul suo minutaggio. E’ un altro elemento con il quale si potrebbe andare a rafforzare il proprio reparto difensivo evitando esborsi eccessivi.

AINSLEY MAITLAND-NILES

Ainsley Maitland-Niles è uno dei volti nuovi arrivati in Serie A nel corso della sessione invernale di calciomercato. Approdato in prestito alla Roma dall’Arsenal, è andato ad infoltire la colonia inglese giallorossa che già prevedeva Smalling ed Abraham e si è fin da subito guadagnato il suo spazio nella capitale. Mourinho gli ha già concesso tre presenze da titolare, schierandolo sia a destra che a sinistra e lui ha ripagato la fiducia offrendo buone prestazioni. E’ un difensore propositivo, visto che spinge molto sulla fascia di competenza e considerando il fatto che la Roma si schiera spesso con una linea di mediana a cinque, verrà soprattutto utilizzato come esterno alto. Il tempo dirà se sarà anche un giocatore da ‘bonus’ in Serie A, intanto può rappresentare un bel colpo per chi cerca un difensore che potenzialmente può giocare con assiduità a centrocampo. E’ un destro naturale e quindi la sua collocazione sarebbe a destra, ma potrebbe risultare un acquisto ideale sia per chi ha già in rosa Karsdorp che per chi a Vina, visto che servirà ancora un po’ di tempo prima di poter rivedere in campo Spinazzola.

L'articolo prosegue qui sotto

MATTEO LOVATO

Difensore di grande talento, Lovato avrà modo di ritagliarsi molto spazio nel corso del girone di ritorno. Nel corso della prima parte di campionato ha giocato non moltissimo, trovando continuità soprattutto nel corso del mese di ottobre, prima che un infortunio muscolare lo costringesse ad uno stop. Lo scorso 3 gennaio si è trasferito dall’Atalanta al Cagliari con la formula del prestito e la cosa rappresenta una svolta importante in ambito ‘fantacalcistico’. Se in nerazzurro era infatti chiamato a fare i conti con una concorrenza agguerrita, agli ordini di Mazzarri sarà un titolare probabilmente inamovibile. Nel pacchetto difensivo del Cagliari ha preso il posto di Godin e, salvo sorprese, da qui alla fine del torneo dovrebbe garantire quanto meno un voto ‘sicuro’ ogni fine settimana. E’ un giocatore dal cartellino giallo ‘facile’, ma è anche un profilo da prendere a cifre modiche per avere una certezza in più di riuscire a schierare un undici completo ogni settimana. Il Cagliari rappresenta per lui una grande occasione per imporsi definitivamente a buoni livelli e farà di tutto per non lasciarsela sfuggire.