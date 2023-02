Il CONI fa chiarezza sul caso Juventus: "Sandulli? Dichiarazioni a titolo personale"

Comunicato del CONI dopo le dichiarazioni di Piero Sandulli in merito alla sentenza sul caso plusvalenze: "Dichiarazioni a titolo personale".

In un comunicato emesso lo scorso 30 gennaio, giorno dell'uscita delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello Federale sul -15 inflitto in classifica, la Juventus ha annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che dovrà esprimersi sulla delicata questione.

A far discutere in queste ore, però, sono le dichiarazioni riprese da varie testate e rilasciate da Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del Collegio sopracitato, sulla natura giuridica della pena e sulla possibilità che nuovi filoni d'indagine possano emergere a carico del club bianconero.

Parole che hanno indotto il CONI a rilasciare una nota ufficiale per specificare come queste abbiano titolo esclusivamente personale e non rappresentino un impegno per il Collegio di Garanzia dello Sport e i suoi componenti, chiamati a prendere una decisione entrando nel merito della questione.

"In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state rilasciate a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti".

Una presa di posizione ufficiale utile a fare chiarezza su una vicenda che ha raccolto pareri ed opinioni contrastanti.