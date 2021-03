Conferenza post Juve flash per Conceiçao: nessuna domanda

Episodio singolare dopo Juventus-Porto. In conferenza stampa non sono state poste domande a Sergio Conceiçao. Il tutto è durato meno di un minuto.

Per il secondo anno consecutivo si interrompe già agli ottavi di finale il breve cammino della Juventus in Champions League. Se nella scorsa edizione della massima competizione continentale è stato il Lione ad eliminare i bianconeri allora guidati da Maurizio Sarri, questa volta è toccato al Porto porre fine al sogno degli uomini allenati da Andrea Pirlo.

I lusitani non si erano presentati al doppio confronto con i favori del pronostico, ma sono riusciti ad avere la meglio grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta in casa, che ha reso ‘dolce’ la sconfitta per 3-2 patita allo Stadium dopo i tempi supplementari.

Tra i grandi protagonisti dell’impresa dei Dragoes c’è certamente Sergio Conceiçao. L’ex centrocampista di Lazio, Parma ed Inter, dal 2017 siede sulla panchina del Porto e da allenatore può già vantare due titoli di campione del Portogallo, due Supercoppe del Portogallo ed una Coppa del Portogallo.

Come di consueto, dopo il triplice fischio finale, il tecnico lusitano si è presentato in sala stampa per rispondere ai quesiti dei giornalisti, ma la sua è stata una conferenza quanto meno insolita.

Preso regolarmente posto dietro il microfono non ha infatti ricevuto domande, nemmeno dai giornalisti portoghesi, e quindi non gli è restato far altro che alzarsi ed andarsene.

La sua ‘conferenza stampa’ è di fatto durata meno di un minuto.