Conference League, il sorteggio dei playoff: Leicester-Randers, Marsiglia-Qarabag

Prima fase ad eliminazione diretta in Conference League 2021/2022. Dopo la fase a gironi la nuova competizione UEFA si avvia verso i sedicesimi di finale, i playoff che apriranno la strada per otto squadre agli ottavi previsti nei prossimi mesi.

Negli ottavi ci sarà anche la Roma, grazie al primo posto ottenuto nei gironi di Conference League davanti al Bodo/Glimt, che invece giocherà i sedicesimi. I giallorossi non dovranno così affrontare le sfide di febbraio, ma giocheranno direttamente a marzo per provare a riprendere un cammino vincente e trionfare in primavera.

Nessun match di spicco nei playoff, con il Leicester che sfiderà i Randers e il PSV gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Impegno azero per il Marsiglia, visto l'accoppiamento con il Qarabag. Il Bodo/Glimt proverà a raggiungere gli ottavi affrontando il Celtic.

Il Rapid Vienna aspetta invece una tra Tottenham e Vitesse. La gara tra gli Spurs e il Rennes è stata infatti rinviata, ma non è chiaro se si giocherà: gli Spurs hanno bisogno di vincere e segnare per superare gli olandesi, attualmente secondi in classifica.

La Roma di Mourinho affronterà una delle otto squadre che supereranno le sfide dei sedicesimi/playoff previste a febbraio: i pericoli maggiori sono rappresentanti da Leicester, Marsiglia, PSV ed eventualmente il Tottenham di Antonio Conte.

LE GARE DEI SEDICESIMI DI CONFERENCE LEAGUE