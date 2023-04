Conference League, ritorno quarti: Fiorentina, Basilea, West Ham e AZ in semifinale

Anderlecht eliminato dall'AZ, che ha conquistato il successo contro il team belga ai rigori. Avanti anche Fiorentina, West Ham e Basilea.

La Fiorentina è in semifinale di Conference League. Dopo aver vinto l'andata per 4-1 contro il Lech Poznan, al Franchi la squadra di Italiano ha rischiato seriamente di essere eliminata dal team polacco, andato avanti di tre reti con una partita d'elite in cui i viola non sono riusciti a fare la voce grossa. La rete di Sottil ha però portato il team italiano al turno successivo al pari di quella di Castrovilli.

Cabral e compagni aspettano ora il Basilea, che ha avuto la meglio sul Nizza per 2-1 dopo il 2-2 dell'andata: ci ha pensato Laborde al nono minuto a segnare il goal del vantaggio, prima della rimonta firmata Augustin e Adams, ai supplementari.

Dall'altra parte, invece, l'AZ è riuscito a superare il turno battendo l'Anderlecht ai rigori dopo il 2-0 firmato Pavlidis nei primi minuti.

Di fronte agli olandesi ci sarà la squadra data come favorita per la vittoria finale, ovvero il West Ham: dopo l'1-1 contro il Gent nella partita d'andata, i britannici hanno surclassato gli ospiti al ritorno con un netto 4-1, nonostante il vantaggio iniziale del team belga.

QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI DEL RITORNO

AZ ALKMAAR-ANDERLECHT 5-3 dcr, 2-0 dtr [5' rig. e 13' Pavlidis] (and. 0-2)

FIORENTINA-LECH POZNAN 2-3 [9' Sousa (L), 64' rig. Velde (L), 69' Sobiech (L), 78' Sottil (F), 92' Castrovilli (F)] (and. 4-1)

NIZZA-BASILEA 1-2 dts [9' Laborde (N), 86' Augustin (B), 98' ts Adams (B)] (and. 2-2)

WEST HAM-GENT 4-1 [26' Cuypers (G), 37' Antonio (W), 55' Paqueta (W), 58' Rice (W), 63' Antonio (W)] (and. 1-1)